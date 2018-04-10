HABER

Ankara'da bir otomobile pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 05:13 | Son Güncelleme

Ankara’da seyir halinde ilerleyen bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edilinen bilgiye göre, Ankara Mamak ilçesi Natoyolu Caddesini İmrahor Mahallesine bağlantı yolunda Veysel K'nin kullandığı 06 FZ 2799 plakalı otomobile seyir halinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.

Otomobil içerisinde bulunan sürücü Veysel K. ile yanında bulunan Eser B' yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri başından vurulan Veysel K'yi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eser B'yi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Başından isabet alan Veysel K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiğini de tespit etti.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

İşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimlerİşte 2019 seçimlerinde aday olacak isimler
Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!Hafta sonu planı yapanlara kötü haber!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi

ABD-Rusya Akdeniz'de savaşın eşiğine geldi

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yeni evi

İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in yeni evi

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme! Beraat kararı Yargıtay’dan döndü

Sinem Erköseoğlu’nun ölümünde yeni gelişme! Beraat kararı Yargıtay’dan döndü

Adana'da bar önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı!

Adana'da bar önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı!

Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

Otomobilin çarptığı yaşlı adam feci şekilde can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Minik İkra'nın hastalığı dünyada sadece 10 kişide var

Minik İkra'nın hastalığı dünyada sadece 10 kişide var

Sele kapılıp kaybolmuştu! Cesedi 40 gün sonra denizde bulundu

Sele kapılıp kaybolmuştu! Cesedi 40 gün sonra denizde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.