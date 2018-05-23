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Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 01:34 | Son Güncelleme

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Lütfiye A. cinnet getirerek 7 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak, 5 yaşındaki kız çocuğu Beren Naz'ı ise boğarak öldürdü. Lütfiye A. polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

Ankara'da dehşet! Cinnet getiren anne 7 ve 5 yaşındaki çocuklarını öldürdü

Ankara'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, iki çocuğunu öldürdükten sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir kocasıyla kavgalı olduğu iddia edilen Lütfiye A. (27), Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinde çocuklarından 7 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren Naz'ı ise boğarak öldürdü.

POLİSİ ARADI: ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜM

Lütfiye A., olayın ardından polisi arayarak çocuklarını öldürdüğünü teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Lütfiye A'yı gözaltına alırken eve giren sağlık ekipleri ise iki çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(AA)

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Ankara cinayet

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