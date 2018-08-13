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Ankara'da dehşeti! Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı bastı: Çok sayıda yaralı var!

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 19:54 | Son Güncelleme

Ankara’da bir kişi cadde üzerindeki kuyumcu dükkanına yürüyerek elindeki pompalı tüfeğe mermi doldurdu, ardından rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu 1’i çocuk 1’i ağır toplamda 8 kişi yaralandı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ankara'da dehşeti! Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı bastı: Çok sayıda yaralı var!

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki C.B., saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı.

Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir anda tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan kurşunlar ve saçmaların isabet ettiği 8 kişi yere yığıldı. Panikleyen vatandaşlar sağa sola kaçarken, etrafa rastgele ateş açan C.B., kurşunun bitmesiyle olay yerinden kaçtı.

RASTGELE ATEŞ ETTİ, 8 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki esnaf durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yere yığılan 1’i çocuk, 1’i ağır toplamda 8 yaralıyı tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili delilleri titizlikle toplarken, Cinayet Büro Dedektifleri kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan C.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

"ŞAHIS HERALDE UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYMIŞ"

Olayda elinden yaralanan Harun Yiğit, “Pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Benim de elime saçma değdi. Ben hemen yere eğildim. Baya kişi yaralandı. Ağır yaralılar vardı. Şahıs herhalde uyuşturucu bağımlısıymış” dedi. (İHA)

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Ankara pompalı tüfek mermi kuyumcu

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