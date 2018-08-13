Ankara'da dehşeti! Pompalı tüfekle kuyumcu dükkanı bastı: Çok sayıda yaralı var!

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki C.B., saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı.
Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir anda tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan kurşunlar ve saçmaların isabet ettiği 8 kişi yere yığıldı. Panikleyen vatandaşlar sağa sola kaçarken, etrafa rastgele ateş açan C.B., kurşunun bitmesiyle olay yerinden kaçtı.
Çevredeki esnaf durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yere yığılan 1’i çocuk, 1’i ağır toplamda 8 yaralıyı tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi’ne ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili delilleri titizlikle toplarken, Cinayet Büro Dedektifleri kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan C.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayda elinden yaralanan Harun Yiğit, “Pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Benim de elime saçma değdi. Ben hemen yere eğildim. Baya kişi yaralandı. Ağır yaralılar vardı. Şahıs herhalde uyuşturucu bağımlısıymış” dedi. (İHA)
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Erzurum'da tıbbi alarm verildi! Aynı hastanede katarakt ameliyatı olan 9 hasta birden enfeksiyon kaptı!
Rus medyasından dikkat çeken Bağdadi iddiası!
İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!
İBB'den İstanbullulara müjde! Toplu ulaşım bayramda yüzde 50 indirimli olacak!
Markette rezalet! Herkesin içinde sevgilisinin eteğini sıyırıp...
Ordu'nun Ünye ilçesindeki berberlerden 'Amerikan tıraşı' kararı
CHP'den destek açıklaması: Milletimizle dimdik duracağız
Sokağa iç çamaşırsız çıkınca... Gerçek flaşlar patlayınca ortaya çıktı!
Devlet Bahçeli'nin davetinin ardından İYİ Partili isim istifa etti
Ne beslediğini görünce ağzınız açık kalacak!
LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!
Okuyucu Yorumları 0 yorum