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Ankara'da gazileri darp eden 3 sanığa hapis cezası verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Ankara'da gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş ile ailelerini darbeden 3 sanığa 5 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Ankara Batı 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları ile müşteki gaziler, Milli Savunma Bakanlığı, TSK Dayanışma Vakfı, Jandarma Genel Komutanlığı avukatları ve Kara Kuvvetleri Hukuk Hizmetleri Başkanlığı avukatları katıldı.

Sanıkların ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından Hakim Mehmet Tokyürek kararı açıkladı.

Sanık Doğan Çiçek, "kasten yaralama", "mala zarar verme", "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından toplam 9 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Tutuksuz sanık Osman Yılmaz ise "kasten yaralama", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan mahkeme sanığa, ayda 2 defa imza atma ve yurt dışına çıkma yasağı şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan Tamer Görkem de "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 5 ay hapis cezası aldı. Ancak mahkeme, bu suça ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Diğer sanıklar Barış Yumuş, Batuhan Öğüt ve Enes Kılıç ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte çıkan ’yol verme’ tartışmasında diğer araçtaki 4 kişinin saldırısına uğradı. 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 4 saldırgan tarafından dövüldü. 1’i çocuk, 6 kişi hastanede tedaviye alınırken, olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Ortaya çıkan görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
gazilerimizin şehitlerimizin hakki ödenmez çok az bir ceza....
gazilerin can güvenliği bu kadar ucuz olmamalı öyle bi ceza verilsinki bi daha kimse teşebbüs etmesin
adalet de bitti kalkinma
ne gazisi bunlar süper gazi değil ki. süper gazi olsa uçağın üstüne atlasa adamlar müebbet alırdı herhalde. o nedenle bu adalet sistemine göre adamlar beraat etmeliydiler. adalet yokki. beraat etsinler...
İYİ OLMUÇ PİÇLERE HUKUK NASIL OLDU ADAM GİBİ İŞLEDİ ŞAŞIRDIM
işte bizim memleketin asıl sorunu bu. adaletin toplumun ince hassas noktalarına değdiği zaman tecelli etmesi. gazi değilde normal vatandaşı darp etseydin, yada herhangi bir engelliyi dövseydin hiç ceza bile almazdın. ceza yerinde olmuş buna diyecek birşey yok ama bu fiilleri başkalarına yapanlar da cezasız kalmasın aynı cezayı alsın.
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