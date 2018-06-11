Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına göre olay, 27 Ağustos 2017'de Polatlı ilçesinde yaşandı. Afgan uyruklu Muhsin Ö., (22), Necip V. ile Firuz R., Polatlı pazarının giriş katının boş olan bir yerinde alkol almaya başladı. Daha sonra evlerine geçen şahıslar, saat 04.00 sıralarında aynı odada yattı.
Bir müddet sonra Necip V., Firuz R.'nin kemerini çıkartıp pantolonunu indirmesi üzerine Firuz R., lambayı açarak odadan çıkmak istedi. Buna izin vermeyen Necip V., mutfaktan bıçak alarak odanın ışığını kapattırdı ve tekrardan uyumaya başladılar.
ÜZERİNE ÇIKIP BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLADI
Tekrar cinsel istismarda bulunan Necip V., Firuz R.'nin üzerine çıkıp boğazını sıkmaya başladı ve, "Benim istediğim şeyi ver. Senden bir şey istiyorum, onu bana ver" dedi. Firuz R.'nin "Önce beni bırak ne istersen veririm" demesine rağmen durmayan Necip V., Firuz R.'yi boğazını sıkarak öldürdü. Necip V., öldürdüğü Firuz R.'ye daha sonra tecavüz etti.
Necip V., daha sonra öldüğünü anladığı Firuz R.'nin cesedini, olay anında odada bulunan Muhsin Ö. ile birlikte battaniyeye sararak sokakta bulunan bir kamyonun önüne bırakıp kaçtı. Olayın ardından yakalanan Necip V. ile Muhsin Ö. hakkında "Bir suçu gizlemek için kasten adam öldürmek" ve "cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. (İHA)
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