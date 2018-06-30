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Ankara'da katledilen Eylül Yağlıkara'nın cesedi nasıl bulundu? İhbarı yapan çoban ilk kez konuştu!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeninin bulunduğu yerde, küçük kızı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit'i dolaşırken görerek jandarmaya ihbarda bulunan çoban İzzet Bükülmez şüpheliyi gördüğü günü anlattı. Bükülmez, "Direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'Bu deli burada ne yapıyor?' dedim. Hiç bakmadı bana. Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar" dedi.

İzzet Bükülmez, olay günü mahalleye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Konya'nın Çeltik ilçesine gittikten sonra öğle saatlerinde yeniden köye döndüğünü söyledi. Ardından saat 14.00 sıralarında çiftlikte hayvanlara baktığını belirten Bükülmez, şunları anlattı:

MİNİK EYLÜL'Ü GÖMDÜĞÜ YERDE GEZERKEN GÖRÜLMÜŞ

"Şüpheli, direğin dibinde bir sağa bir sola gidiyordu, bağırdım hatta 'Bu deli burada ne yapıyor?' dedim. Hiç bakmadı bana. Ben çıktım geldim. O zaman tutuklama yoktu. Olayın ikinci günü polisler benim yanıma geldiler. 'Sen Uğur'la Çeltik'ten gelmişsin' dediler. Ben de 'Ben gelmedim' dedim. 'Ben motosikletimle gittim, geri geldim. Sadece direğin orada gördüm' dedim.

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"KOMUTANLAR GELDİ YERİ GÖSTERDİM"

Dün muhtar bu olayı duyuyor, daha sonra beni aradı, 'Orada kal' dedi. Komutanlar geldi, yeri gösterdim. 'Nerede gördün?' dediler. 'Direğin dibinde gördüm, dolanıyordu burada' dedim, 'Tamam' dediler. Daha sonra beni geri geldim, onlar bulmuşlar."

"GÖRDÜĞÜMDE ELEKTRİK TELLERİYLE UĞRAŞIYORDU"

Uğur Koçyiğit'i gördüğünde elektrik telleriyle uğraştığını söyleyen İzzet Bükülmez, "Uğur yüksek gerilim hatları çekiyordu. Onunla uğraşıyordu. Ben 'Adam burada çalışıyor' dedim. Ben evde dinleniyordum, hocanın anonsu ile duydum" diye konuştu. (DHA)

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