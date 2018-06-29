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Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 21:12 | Son Güncelleme

Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallasi'nde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara'nın cesedi bulundu. Küçük Eylül’ün cinayete kurban gittiği belirtildi. Cesedin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi. Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara Polatlı'da bir haftadır aranan 8 yaşındaki Eylül'ün cansız cesedine ulaşıldı.

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPACAK

Cesedin bulunduğu yerden çıkarma işlemlerinin devam ettiği ve Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu belirtildi. Ankara Valisi Ercan Topaca inceleme sonrası açıklama yapacak.

EYLÜL 22 HAZİRAN'DA KAYBOLDU

Bursa'da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Eylül, misafirlik için gittikleri Ankara'nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi'nde, 22 Haziran'da kayboldu.

BİR KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Arama çalışmaları devam ederken, Yağlıkara Ailesi'nin köydeki komşuları Uğur K. ve annesi H.K. gözaltına alındı. Çelişkili bilgiler verdiği belirlenen Uğur K.'nın evinde yapılan aramada kanlı bir eldiven bulunurken, otomobilinin arka koltuklarının kısa süre önce yıkandığı belirlendi. Koltuktan ve eldivenden alınan DNA örneğinin Eylül'ün babasından alınan örnekle örtüşmesi üzerine, Uğur K. tutuklandı.

ŞÜPHELİNİN ANNESİ VE SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Uğur K.'nin gözaltına alınan annesi H.K. ve sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişinin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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