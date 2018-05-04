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Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.05.2018 19:04 | Son Güncelleme

Ankara’da psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Özlem T., annesini bıçakladıktan sonra 6 aylık kız bebeğini balkondan attı. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan bebek ve anneannesi hastanede tedaviye alındı.

Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. 186’ncı Sokak’taki 4 katlı apartmanın 2’nci katında oturan evli ve 1 çocuk annesi Özlem T., ismi öğrenilemeyen annesini sırtından bıçaklayıp balkona kilitledikten sonra 6 aylık kız bebeği ile diğer balkona geçti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS TARAFINDAN ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

İtfaiye ekipleri yaralı kadını almak için balkona çıktığında, psikolojk rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Özlem T., bebeğini diğer balkondan attı. Beton zemine çakılan bebek ağır yaralandı. Elinde bıçak taşıyan Özlem T. kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Bebek ve anneannesi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Psikolojisi bozuk olan annelerini devlet tespit edip tedavi etmeli.Şiddetle çocuk büyürse sokaklar serseri mayın dolar.Milletin psikolojisi çok kötü.Huzur ve mutluluk bitmiş maalesef.Herkes stres altında agresif.Allah sonumuzu hayırlı etsin
böyle vicdansizlari asın yazık o sabinin ne günahı var
İnşallah bebek ve anneanne iyileşir,..Yapılması gereken kadının toplum içine hiç çıkarmadan akıl hastanesinde tutmak.
ortalık sapık doldu...
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