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Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

Ankara'da arabasını yıkamadığı için tartıştığı lastikçiyi önce ayaklarından silahla vurup, daha sonra kurşun yağmuruna tutarak öldüren şahıs yakalandı. Şahsın olayda kullandığı silahı bir uzman çavuştan zorla aldığı ortaya çıktı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından 'Terör Ahmet' diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı 06 CCD 53 plakalı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi. Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevgi Okumuş'un "Bu benim işim değil" cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.'nın arabasına binerek kaçmak istedi. O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti.

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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş'un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti. Okumuş'un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.'nın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı. Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.'yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi. 7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.'nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.'den zorla aldığı belirlendi.

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'TERÖR AHMET' CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ahmet I., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahını kaptıran Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

İHA

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Ankara terör ahmet kan donduran görüntü

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Devvet, öldüreni öldürmelidir.Nokta
bu adam bu pervasızlığı buraya getirdiğine göre cezası kalacağını biliyor.Belden aşağı vurmalara ceza arttırılmalı.Şu anda öfkem dorukta.Bunlar toplum düşmanı.Teröristler gibi ceza almalıBöyle psikopatlar aramızda dolaşıyor.sivillerde17 milyon silâh var ve hiçbir önlem yok.toplum hızla silâlanıyor,yetkililer umursamıyor.
acaba bunun gibi kaç adam geziyor dışarda. nasıl gün ışığı görebilir bu adam? sonra gel de silahlanma.
Şimdi hiçbir sebep yokken can alan bu canavarlara idam olmaz diyorsunuz can alanın canını alacaksın o zaman anlar
Böyle hapishane firarisi olan canilere hapis cezasının yetmediği aşikar. Suç işlemek veya başkalarının hayatı onun için oyuncak olanları vatan hainleriyle aynı cezalara çarptırmak ve öldürün beni diye yalvartmak gerek.
ne manyaklar varya laa
nerde adalet kanunları, daha nekadar bu tür olayların olmasına seyirci kalınacak. neden ağır cezalar getirilerek huzurlu ortam sağlanmak istenmez. suç işlemekten caydırıcı cezalar olmalı. 7 kez adam öldürmeden tutuklanıp serbes bırakılan 8 nci kez adam öldürüp yakalanıyor ise o karar verenlerin vicdanı rahatmıdır acaba
ceza yok ceza adam.7 kidiyi olduruyor 20 yil yatip cikiyor
Bu adamcagiz simdi ne ugruna öldü.. bu adamcagizin yerinde herhangi birimiz olabilirdi, lastikci olmamiz sart degil yolda belde herhangi bir yerde de denk gelebilirdik.. bunun gibi psikomanyak cok piyasada.. bu tur mahluklarin bir sekilde nefes almalarina son vermek lazim.. toplumun huzuru icin..
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