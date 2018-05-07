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Ankara’da sağanak yağış metro merdivenlerini şelaleye çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 05:23 | Son Güncelleme

Ankara’da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenleri şelaleyi andırdı. Ankara’da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti.

Ankara’da hafta sonu boyunca aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle metro merdivenleri şelaleyi andırdı.

Ankara’da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti. Anlık gerçekleşen şiddetli yağışlar, binaların bodrum ve bahçe katlarını, iş yerlerini ve caddeleri dakikalar içinde suyla doldurdu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sel suları, özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerinde yıkıcı boyutlara ulaştı.

Keçiören’de gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Kızlarpınarı Caddesi, dere yatağına dönüştü. Yarıya kadar ıslanarak arızalanan araçlar nedeniyle trafik durdu. Kuyubaşı metro istasyonunun basamaklarını aşan sel suları, merdivenlerden aşağı akmaya başladı. Metroya dolan tonlarca su, şelale görünümünü andırırken hatta biriken sel suları yüzünden seferlerde aksamalar yaşandı.

(İHA)

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Ankara sağanak yağış sel su baskını

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