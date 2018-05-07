Ankara'da sel nedeniyle metro merdivenleri şelaleye döndü

Ankara’da iki gün boyunca aralıklarla gerçekleşen sağanak yağış hayatı felç etti. Anlık gerçekleşen şiddetli yağışlar, binaların bodrum ve bahçe katlarını, iş yerlerini ve caddeleri dakikalar içinde suyla doldurdu. Metrelerce yüksekliğe ulaşan sel suları, özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerinde yıkıcı boyutlara ulaştı.
Keçiören’de gündüz saatlerinde aralıklarla yağan yağmur nedeniyle Kızlarpınarı Caddesi, dere yatağına dönüştü. Yarıya kadar suyun içinde kalarak arızalanan araçlar nedeniyle trafik durdu.
Kuyubaşı metro istasyonunun basamaklarını aşan sel suları, merdivenlerden aşağı akmaya başladı. Metroya dolan su yüzünden seferlerde aksamalar yaşandı.
Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi, taburcu edildikten sonra öldü
Samsun'da iki kardeş evlerinde ölü bulundu
Aşıklar Sokağı'nda volta atarak, kendilerine uygun eş adayı aradılar
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD pişman olacak
İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı
Muharrem İnce açıkladı! Demirtaş sürprizi
Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!
Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!
Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
Okuyucu Yorumları 0 yorum