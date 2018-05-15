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Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 05:32 | Son Güncelleme

Ankara Mamak'ta, kimlikleri belirlenemeyen bir grup, Ö.Ş. ve Z.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan iki kişi otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak aracın önünü kesen zanlılar bu Ö.Ş.'yi tabancayla vurdu, Z.A.'yı ise sopa ve taşla darp etti.

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde pompalı tüfek, tabanca, taş ve sopalarla saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilbayır Mahallesi 1774/2 Cadde'de kimlikleri henüz belirlenemeyen birkaç kişi Ö.Ş. ve Z.A'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra koşarak yaklaşık 20 metre ileride Sağduyu Caddesi'nde park halindeki 60 NJ 163 plakalı otomobile binen Ö.Ş. ve Z.A. olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine otomobilin önünü kesip aracın camlarını kıran saldırganlar Ö.Ş'yi tabancayla vurarak, Z.A'yı da taş ve sopalarla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Servis görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulan polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı.

(AA)

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Ankara silahlı saldırı pompalı tüfek

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