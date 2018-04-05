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Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ankara'da 4 lise öğrencisi, sınıf arkadaşları 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Şikayetçi olmamaları için tehdit edilen 4 öğrenci, saatlerce yaralı halde bekledikten sonra okula çağrılan velileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Anıttepe Anadolu Lisesi'nde eğitim gören E.Y., E.E.K., K.P. ve A.Y.'nin cep telefonlarına, sınıf arkadaşları M.Ö. ve B.T. tarafından 'Okula gelme' şeklinde mesajlar atıldı. Mesaja anlam veremediklerini belirten öğrencilerden sınıfa ilk giren E.Y., bir anda M.Ö. ve B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı.

KORKULARINDAN KİMSEYE BİLGİ VEREMEDİLER

E.Y., olayın ardından tehdit edildiği için kendi imkanlarıyla yarasına tampon yaptı. Saldırgan öğrenciler, hemen ardından okulun konferans salonunda K.P.'yi, lavaboda E.K.K.'yi, sınıfta da A.Y.'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada saldırgan öğrencilerden sürekli tehditler aldıklarını belirten yaralı 4 öğrenci, öğle saatlerine kadar korkularından kimseye bilgi veremedi. Saldırıya uğrayan öğrenciler, tehditlerin yoğunlaşması üzerine öğle saatlerinde okul müdürünün yanına giderek olayı anlattı. Okul müdürü ise durumu velilere haber verdi. Okula gelen veliler, çocuklarını Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümüne getirdi. Hastanede yapılan müdahalenin ardından darp raporu alan öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'HİÇ BİR SORUN OLMAMASINA RAĞMEN BIÇAKLANDIK'

İlk saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan E.Y., "Okulda 2 arkadaşımız tarafından ortada hiç bir sorun olmamasına rağmen bıçaklandık. Bizim o arkadaşlarla hiç bir sıkıntımız yoktu. Artık keyiflerince mi veya eğlenmek için mi saldırdılar, hiç bir fikrimiz yok. Üçümüzü bıçakla yaraladılar. Bir arkadaşımızın da ensesini bıçakla çizdiler. Hepimizi farklı zamanlarda bıçakladılar. Bunların hepsi okulun içinde oldu. Okul müdürünün yanına gitmekten korktum. O arkadaşlarımız okulda çevresi olan tiplerdi. Bizde bundan korkarak ilk başta müdüre gitmedik. Çıkışta arkadaşlarımın müdürün yanına gittiğini görünce bende gittim ve şikayetçi oldum. Şimdi de hastaneye geldik darp raporu aldık ve şikayetçi olacağız" dedi.

VELİLER İSYAN ETTİ

Yaralanan öğrencilerden E.E.K.'nin velisi Emrah Kiraz ise "Anıttepe Lisesi'nde tatsız bir olay yaşandı. Kendini bilmez iki kişi, çocuklarımızı yaraladı. Biz bunların cezalandırılmasını istiyoruz. Ben okul yönetimine ‘Okula bir öğrenci nasıl bıçakla girebilir?’ diye sorduğumda, ‘Biz 800 kişiyi arayamayız’ dediler. Okulun yönetiminde bir zayıflık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden yetkililerden yardım istiyoruz. Çocuklarımızı tehdit etmişler. Daha öncede disipline sevk edilmişler. Çocuklara tehdit mesajları göndermişler, çocuklarda korkularından bize söyleyememiş. Aynı sınıftan olan öğrenciler durduk yere bunları bıçaklıyorlar" diye konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan M.Ö. ve B.T. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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