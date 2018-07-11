Ankara Demetevler'de taciz ettiği küçük kızın babası tarafından sokak ortasında hadım edilen zanlı tutuklandı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük kız çocuğu, G.E. isimli şahsın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız durumu babasına bildirdi.
Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı.
Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.’yi cinsel organından defalarca bıçakladı. G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.’yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı.
Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.
Küçük yaştaki D.Ş.’ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü. G.E., adliyede alınan ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Küçük çocuğa eliyle tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. (İHA)
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