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Ankara Demetevler'de taciz ettiği küçük kızın babası tarafından sokak ortasında hadım edilen zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

Ankara’da küçük yaştaki kız çocuğunu defalarca eliyle taciz eden ve küçük kızın babası tarafından cinsel organından bıçaklanan şahıs tutuklandı.

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük kız çocuğu, G.E. isimli şahsın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız durumu babasına bildirdi.

KAMERALARDAN ZANLININ İZİNİ SÜRDÜ

Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı.

CİNSEL ORGANINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.’yi cinsel organından defalarca bıçakladı. G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.’yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı.

EMNİYETE GİDEN BABA TESLİM OLDU

Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

TACİZ ZANLISI ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Küçük yaştaki D.Ş.’ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü. G.E., adliyede alınan ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Küçük çocuğa eliyle tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
adalet tecelli etti babayı salın gitsin
babaya ceza verilmemeli kim olsa aynısını yapar pislik de umarım ceza evinde bin beterini yaşar
ne dedim bu devlet bunlara gerekli cezaları vermedigi sürece bıcak kemige dayandı bu halk verecek cezayı bunlara dedim ve veriyorda artık haklılarda kimse şu babaya birşey diyemez hatta elini öpmeliler halkı bu işe zorlayan devletin ta kendisidir arkadaş
FELAKETE SÜRÜKLENİYORUZ. YASALARIN OLMADIĞI YERDE İNSANLAR KENDİ YASALARINI UYGULAMAK ZORUNDA KALIR. BU İYİ BİR ŞEY DEĞİL. BİR AN ÖNCE YARGI ELE ALINMALI.GEREKEN DÜZENLEMELER YAPILMALI.
Şafak Sezer in bi repliği var. Orrrrrrrrrrrrrr.........
Demek ki suçluymuş pislik.Babaya da ceza değil ödül verilmeli.
Herkesin adil yargılanma hakkı vardır. Suçu ispat edilene kadar da herkes masumdur.
@vonstein Kamera görüleri varmış,Mahkeme kamerayı lncelemeden,doktor raporunu okumadan,bu gibi olaylarda söylentilere dayanarak,maddi delil olmadan, kolay kolay tutuklama kararı vereceğini sanmıyorum.
Sincan ceza evinde yok mu bir babayiğit
içerde cezasını verirler
ceza verecek makamlar yeterli cezayı vermezse vatandaşta kendi verir cezayı. olacağı bu. konu gene eğitime geliyor çocuklarımıza küçükten cinsellik mahrem bunlarla bilgilendireceksin ki çocuk yarın başına gelebilecekleri bilecek,yada sapık olup çıkmayacak. Eğitim Eğitim Eğitim
baba yı salın o adam yaşıyor ise ibteti alem olsun diyedir. baba ne yapacaktı polis gelecek mahkeme cart curt giç gerek yok baba babalık yapmış adamdır yargılanamaz..
i d a m gelsin artık yeter!!!!!!!!!!!!!
mahkemenin sonucunu iyi takip edin taciz eden değil kızın babası suçlu duruma düşecek yetkililerden bir defa tacize uğradıysa birşey olmaz açıklaması gelirse de şaşırmayın...
işte babaların evlatları için yapmayacağı yoktur. bırakın o babayı
adaletin olmadığı yerde ahlaktan bahsetmek aptallıktır
o adamın karısı kameralar önünde sana bunu kim yaptı diye feryat figan edip efelik taslıyordu. hanfendi efeliğini şimdi görelim. o kocayı boşayacakmısın yoksa tacize sende destek mi vereceksin. hadi hodri meydan...
ellerin dert görmesin PAŞAM.
baba gerekeni yapmış
ülkede adalet olmassa adaleti herkez kendince arar anarşi başlar yetkililerin acil bu taciz ve tecavüzcüleri herkesin gönlünü rahatlatacak cezalar bulmalı
Kanun ve yasa olacak Maddeler İnsanların iki dudağı arasından çıktıkça kimse adalet beklemesin. "HÜKÜM ANCAK ALLAH'IN DIR."(YUSUF 40) "ALLAH'IN İNDİRDİKLERİYLE HÜKMETMEYENLER KAFİRLERİN TA KENDİLERİDİR" (MAİDE 44)
kısas haktır
bu haber baya bayatladı kaldırın artık
Babanın iban numarasını verin derim.Kim olsa aynısını yapar
kanunların veremediği cezayı baba vermiş. helal olsun.
niye tutuklanıyor yannış üstün hizmet madalyası verilmesi lazım
Çocuk tacizcilerine ağırlaştırılmı müebbet cezası olsaydı bu ülkede kimse böyle bir şey yapmazdı. ADam zaten diyor "polise versek polis bırakcak abi" O yüzden hemen bu kanun cıkarılmalı.
ben o babanın elini ayagını öperim helal olsun o babaya bende olsam aynısını yapardım devlet o babaya ceza degil ödül versin
baba tamamen haklı . adaletin olmadıgı bir ülkede cezayı madur taraf veriyorsa o devlet cokmeye baslamıs demektir
devlet efendi senin beceremedigini baba becermiş niye ceza veriyorsun
Kendi cezanı kendin kesmek hiçbir zaman tasvip edilecek bir durum değil, bu duruma gelindi ise o devletin yasaları da, kanunları da adalet sistemi de sorgulanır, bir an önce bu çocuk istismarı konularında yeni yasalar çıkartılıp, gerekirse HALK OYLAMASI yapılıp, müebbet, hadım, erkeklik organı işlevini sona erdirme, tecavüz ve öldürme durumunda da kısas yani İDAM CEZASI çıkartılmalı, Hayat kadınları, Escortlar kontrol altına alınmalı, gerekirse Devlet eliyle KERHANE SİSTEMİNE dönüş olmalı, cinsel dürtüsü olan yasal yerlere gidip, toplum bir an önce NORMALLEŞMELİ
eweeet sihtahı yapmış arkadaş gerisi gelir artık inşallah ..
Aferin o babaya demekten başka bir şey gelmiyor elimden.
kanunun işlemediği yerde anarşi doğar.. önce kanun
Devletin yapması gerekeni yapmış hadım etmis ellerine saglik
Babayı salın azıcık insafını vicdanınız varsa. Az bile yapmış....
yapılan hem çok doğru hemde değil her şeye taciz diyenler var parkta yaşlı bir amca torun niyetiyle yanağını okşar taciz derler, otobüste otobüs savrulur birbirine çarparsın taciz derşer , sıra beklersin sıkışık olur taciz derler bununda bir kıstası olmalı her şey taciz değildir ama tecavüz tecavüzdür tabi bunu bu olayla ilgili söylemiyorum ama benim düşündüğüm gibi değilse o zaman bu ülkede kadınların ayrı yürüdüğü ayrı otobüslere taksilere vs bindiği ayrı alışveriş merkezlerine gittiği her şeyin cinsiyete göre ayrıldığı bir sistem olmalı
Allah'tan korkma kuldan korkma adaletten korkma eeee sonuç?bu işler böyle yürümez adam adalet olmadığı için de kendi adaletini uyguluyor ve tutuklanıyor İşte türkiye işte türk adaleti....
Ellerinden öperim baba
ben kendim bir şizofren tarafından defalarca bıçaklandım,3 gün yoğun bakımda kaldım şizofrenden şikayetçi oldum,dediler akli dengesi yerinde değil ceza veremeyiz.Neyse 6 ay akıl hastanesinde yattı sonra çıktı.Defalarca millete saldırdı,ama tutuklayan yok.neymiş cezayı ehliyeti yok.tamam kabul ediyorum cezayı ehliyeti yok devlet böyle tehlikeli insanları bir yerde tutmalı,her şeye para varda bu tür cani ve sapıkları tıkacak bir yer yok mu ???
tacizcilerin, sapıkların, hırsızların ve kanuntanımazların azmettiricisi olan ve 24 saat 7 sülalesi pols korumasında yaşayan savcı ve hakimler görevlerini yapsa bu baba bunu yapar mı ? Demekki mahkemeler boşuna vergilerimizle karınlarını doyurup salatanat sefası sürüyorlar. Herkes suçlunun cezasını kendi versin
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