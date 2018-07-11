Ankara Demetevler'de taciz ettiği küçük kızın babası tarafından sokak ortasında hadım edilen zanlı tutuklandı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün bir markette alışveriş yapan D.Ş. isimli küçük kız çocuğu, G.E. isimli şahsın defalarca eliyle fiziksel olarak tacizine uğradı. Bunun üzerine küçük kız durumu babasına bildirdi.

KAMERALARDAN ZANLININ İZİNİ SÜRDÜ

Baba M.Ş., hemen kızının yanına gelerek olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. M.Ş., kameradan kızına elle tacizde bulunan şahsı tespit ederek aramaya başladı.

CİNSEL ORGANINDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Şahsı bir alışveriş merkezi önünde görünce sinir krizi geçiren baba, yanındaki bıçakla kızına tacizde bulunan G.E.’yi cinsel organından defalarca bıçakladı. G.E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, G.E.’yi tedavisi yapılmak üzere polis eşliğinde hastaneye kaldırdı.

EMNİYETE GİDEN BABA TESLİM OLDU

Baba M.Ş. ise emniyete giderek teslim oldu. Polis ekipleri, olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu.

TACİZ ZANLISI ÇIKARILDIĞI MAHKEME TARAFINDAN TUTUKLANDI

Küçük yaştaki D.Ş.’ye tacizde bulunan G.E., hastanede geçirdiği bir günden sonra Cumhuriyet Başsavcısı’nın talimatıyla sorgusu yapılmak üzere adliyeye götürüldü. G.E., adliyede alınan ifadesinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Küçük çocuğa eliyle tacizde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi. (İHA)

