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Ankara Eşref Akıncı Kışlası'nda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 23:39 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Mamak ilçesinde bulunan General Eşref Akıncı Kışlası'nda, yangın çıktı.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Mamak ilçesinde bulunan General Eşref Akıncı Kışlası'nda, yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Ankara-Samsun Karayolu üzerinde General Eşref Akıncı Kışlası içerisinde bulunan bir depoda saat 18.00 sıralarında sebebi henüz bilinmeyen yangın çıktı. Çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden görevli askerlerin ihbarı üzerine kışla içerisine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda herhangi can kaybı veya yaralanan olmazken, itfaiye görevlileri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

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