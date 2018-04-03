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Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyasına, dikkat çekici fotoğraflar girdi.

Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin görülen davanın dosyasına, dikkat çekici fotoğraflar girdi. Davanın firari sanığı Ahmet Güneş ile Ankara Garı’ndaki patlama dahil bir çok saldırının planlayıcısı olduğu belirlenen ve DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan Yunus Durmaz’ın DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Bir kişinin Güneş tarafından infaz edilme anı da fotoğraflara yansıdı.
Ankara Garı önünde 102 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili 36 sanığın yargılandığı davaya yarın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Davanın en son görülen celsesinde beyanları alınan müştekiler ve avukatlar, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davaların dosyaları ile Mayıs 2016’da Gaziantep’te yakalanacağını anlayınca kendini patlatan Yunus Durmaz ile ilgili otopsi raporlarının istenmesini talep etmişti. Beyanları değerlendiren mahkeme heyeti, söz konusu dosyalar ile otopsi raporunun istenmesine karar vermişti.

DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı
Bu kapsamda, 24 Nisan 2014 tarihinde Suruç’ta gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ahmet Güneş’in üzerinden çıkan dijital materyaller dava dosyasına girdi. Dosyaya giren fotoğraflarda, Ahmet Güneş ile Yunus Durmaz’ın DEAŞ kampında örgüt üyelerine eğitim yaptırdığı görülüyor. Durmaz’ın eliyle işaret ettiği bir kişinin Güneş tarafından infaz edildiği an da fotoğraflara yansıdı.

Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara Garı saldırısı sanıklarının DEAŞ kampındaki fotoğrafları ortaya çıktı

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