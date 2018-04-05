IHAAW134130-ASA/05-04-2018
- Ankara Merasim Sokak’ta 17 Şubat 2016’da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısına ilişkin 68 sanık hakkında açılan davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı Mustafa Manga, 9 sanığın 30’ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 708’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Manga, 8 sanığın 28’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, 1 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Firari durumdaki PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 50 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.
05.04.2018 13:41:30 TSI
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