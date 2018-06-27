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Ankara merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 30'u pilot, 35'i üsteğmen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 99 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 30'u pilot, 35'i üsteğmen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 99 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen, kısa süre önce hakkında bu soruşturma nedeniyle idari işlem yapılan 78 kişi ile daha önce hakkında darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 30'u pilot, 35'i üsteğmen olmak üzere 99 şüphelinin gözaltı işlemlerine başlandı.
ESKİ TUĞGENERAL SÖNMEZATEŞ DE AYNI YÖNTEMLE HABERLEŞMİŞ
Öte yandan 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi için Marmaris'e giden FETÖ mensubu askerleri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemini kullandığı tespit edildi.

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