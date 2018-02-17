HABER

Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 11:15 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında soruları çalarak akademiye yerleştiği tespit edilen Ankara merkezli 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında soruları çalarak akademiye yerleştiği tespit edilen Ankara merkezli 33 ilde 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "2012 yılında yapılan Polis Akademisi giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma kapsamında, sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 54 şüpheli hakkında 33 ilde gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir" denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

Yasa dışı bahis çetesinin hesaplarından servet çıktı

Yasa dışı bahis çetesinin hesaplarından servet çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.