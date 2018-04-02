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Ankara merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması: 25 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi.

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