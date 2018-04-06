Ankara merkezli 4 ilde TRT’de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TRT’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TRT’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara, İstanbul, Denizli ve Adıyaman’da saat 06.45’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 8’i yakalanırken, firari durumdaki 11 kişinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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