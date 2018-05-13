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Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 17:12 | Son Güncelleme

Ankara’da kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kişi, Kızılay-Batıkent hattında çalışan metronun önüne atlayarak yaşamına son verdi. O anda metro istasyonunda bulunanlar büyük bir şok yaşadı. Olay sonrası metro seferleri geçici bir süre yapılamadı.

Ankara metrosunda intihar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Olay, öğle saatlerinde Macunköy İstasyonu’ndan meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda tek başına bekleyen ve erkek olduğu belirtilen bir kişi, Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı.

METRONUN ALTINDA KALAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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METRO SEFERLERİ GEÇİCİ BİR SÜRE DURDURULDU

Olay sonrası, Batıkent yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu. Polis ekipleri intihar eden kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yaşamına son veren adamın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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