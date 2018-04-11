Ankara metrosundaki patlamayla ilgili valilikten açıklama

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Yenimahalle Metro İstasyonu'ndaki elektrik trafosunda meydana gelen patlama nedeniyle metro seferleri 10 dakika durdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
Ankara Valiliği, Ankara Yenimahalle Metrosu'nda saat 08.10'da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane- Metro İstasyonu’nda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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