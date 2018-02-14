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Ankara Polatlı’daki darbe davasında 267 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 11:40 | Son Güncelleme

Ankara Polatlı’daki 58.

Ankara Polatlı’daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında darbe girişimi sırasında yaşanan eylemlere ilişkin 330 sanık hakkında açılan davada, 267 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Yokuş, 267 sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı Yokuş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında vatani görevini yapan 62 er ve erbaş ile 1 sivil memurun ise beraatine karar verilmesini istedi.
Savcı mütalaasının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

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