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Ankara Valiliği, Çukurambar’daki patlamayla ilgili açıklama yaptı

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

ANKARA (DHA) - Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde dün meydana gelen patlamaya ilişkin, Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, incelenen görüntüler sonucunda, şüpheli bir erkeğin bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, vergi dairesinin girişine koyduğu belirtildi. Söz konusu kişinin, bomba düzeneği hazırladığı tespit edildi.

Ankara Valiliği'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"1 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20.03'de Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak yapılan incelemede, söz konusu patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerinin ortak çalışmasıyla, bölgedeki KGYS, PTS ve güvenlik kameraları görüntüleri incelenerek şüpheli erkek bir şahsın beraberinde getirdiği ve bomba düzeneği yüklü olduğu değerlendirilen bir çantayı, Vergi Dairesinin girişine koyduğu ve bomba düzeneğini hazırladığı tespit edilmiştir.

Yapılan bu çalışmalar kapsamında, 02/02/2018 günü, sabaha karşı 04.00 sularında, şüpheli şahıs ile birlikte kendisine yardım eden ve aynı araçta bulunan 2 kişi Osmaniye ilinde, diğer 2 kişinin içinde bulunduğu araç ise Adana ilinde yakalanmıştır. Daha sonra bu kişilerle irtibatlı olan, Şırnak ilinden 2 ve Mardin ilinden 2 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Sahte kimlik taşıyan ve yakalama sırasında ölü olarak ele geçirilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen ERTOGAN'ın, PYD'nin kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan ülkemize girdiği değerlendirilmektedir.

Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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