HABER

Ankara Valiliği: “Herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı anlaşıldı”

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, Kara Harp Okulu davası duruşmasında salondan kaçan sanık olmadığını, sanıkların zaten salonda bulunmadığını açıkladı.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır.

Ankara Valiliği, Kara Harp Okulu davası duruşmasında salondan kaçan sanık olmadığını, sanıkların zaten salonda bulunmadığını açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu davası duruşmasında 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Yapılan incelemede herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 5 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır. Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir” denildi.

Karar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyorKarar yazarından şok tepki: Hükümet günaha giriyor
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.