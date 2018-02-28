Ankara Valiliğinden şeker görünümlü küçük uyuşturucu madde iddiaları hakkında açıklama

Ankara Valiliği, son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden, Ankara’nın Mamak ve Keçiören ilçelerinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda, şeker görünümlü küçük uyuşturucu madde dağıtıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Son dönemlerde yapılan asılsız paylaşımlar ile ilgili Ankara Valiliği, “Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden, Mamak ve Keçiören ilçelerinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda, şeker görünümlü küçük uyuşturucu madde dağıtıldığı yönünde, gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Paylaşılan fotoğrafların, yurt dışı kaynaklı ve internet ortamından alınmış farklı konulara ait olduğu görülmektedir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda, Valiliğimiz tarafından okullar ve çevresinde her türlü tedbir alınmakta ve kesintisiz olarak uygulanmaktadır. Yapılan çalışmaların başarılı olması açısından, vatandaşlarımızın şahit oldukları şüpheli kişi ve olayları, anında güvenlik kuvvetleri ile paylaşması, yapılan çalışmalara olumlu katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Ayrıca yapılan açıklamada, “Gerçek dışı paylaşımların amacının, kamuoyunda tedirginlik ve huzursuzluk yaratarak uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını engellemek olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple, sosyal medyada yer alan gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir” vurgusu yapıldı.