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Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 23:31 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Ercan Topca, '(Cesedi bulunan Eylül ile ilgili) "Maalesef şuanki yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir." dedi.

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topaca, bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Vali Topaca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Eylül'ün sağlam bir şekilde bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Maalesef yavrumuzun katledildiğini bildirmek durumundayız. Bir elektrik direğinin dibinde cesedini bulduk. Teknik çalışmalar sürüyor.

Şuan tutuklu bulunan kişinin çocuğumuzun kaybolduğu gün bölgede görülmesi ve bir vatandaşımızın verdiği ifadeyle bölgedeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama köpeğinin verdiği işaretin ardından cesedin olduğu bölge belirlendi.

'İLERLEYEN GÜNLERDE NETLEŞECEK'

Olayla ilgili başka kişilerin bağlantısı var mı yok mu, bunlar araştırılıyor. Bunlar ilerleyen saatler ve günlerde yapılacak incelemelerde netleşecek. Tutuklu bulunan bu kişinin bu olayı yaptığına dair deliller mevcut. Ekiplerimizin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Ben yavrumuza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yavrumuzun ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Umarım bu tür olayları tekrar yaşamayız."

Gözaltılarla ilgili soruya Topaca, "Şuan kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Gerekli incelemelerin ardından olayla ilgili başka birinin bağlantısı varsa, hepsi ortaya çıkacak." dedi.

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