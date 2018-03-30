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Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamada kusurlu bulunan 11 özel güvenlikçinin sertifikaları iptal edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Vergi Dairesi Başkanlığınca başlatılan soruşturmada, kusurlu bulunan 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edilerek, bu kişiler özel güvenlik görevlisi kadrosundan çıkarıldı.Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü saat 20.03’te Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ana hizmet binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak olayda sorumluluk ve ihmallerin araştırılması maksadıyla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda binada görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermemeleri nedeniyle kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtildi.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak Vergi Dairesi Başkanlığınca başlatılan soruşturmada, kusurlu bulunan 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edilerek, bu kişiler özel güvenlik görevlisi kadrosundan çıkarıldı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü saat 20.03’te Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ana hizmet binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili olarak olayda sorumluluk ve ihmallerin araştırılması maksadıyla Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda binada görevli 11 özel güvenlik görevlisinin görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermemeleri nedeniyle kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Vergi Dairesi Başkanlığında çalışan 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edilerek, bu kişilerin özel güvenlik görevlisi kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.

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