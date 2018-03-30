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Ankara Vergi Dairesi'ndeki patlamayla ilgili 11 güvenlik görevlisinin sertifikası iptal edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

ANKARA Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde, 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada, kusurlu olduğu değerlendirilen 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Vergi Dairesi Başkanlığı binası önünde, 1 Şubat'ta meydana gelen patlamaya ilişkin başlatılan soruşturmada, kusurlu olduğu değerlendirilen 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikaları iptal edildi. 11 kişinin özel güvenlik kadrosundan çıkarılmasına karar verildi.
Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat Perşembe günü saat 20.03'te, Vergi Dairesi Başkanlığı'nın ana hizmet binası önünde meydana gelen patlamayla ilgili sorumluluk ve ihmalin araştırılması için Vergi Dairesi Başkanlığı'nca soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan inceleme ve soruşturma sonucu binada görevli 11 özel güvenlik görevlisinin, görevlerinin gerektirdiği özen ve dikkati göstermediği belirtilerek, kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturma sonucu Vergi Dairesi Başkanlığı'nda çalışan 11 özel güvenlik görevlisinin sertifikasının iptal edilip, özel güvenlik görevlisi kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

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