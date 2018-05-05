HABER

Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

ANKARA Mamak'ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu.

Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (2)- Yeniden

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM-Hüseyin ÖZBALI/ANKARA,(DHA)- ANKARA Mamak'ta yaklaşık 12 dakika süren sağanak yağış sele neden oldu. Sel suları onlarca aracı önüne katıp sürükledi, sele kapılan 3 kişi yaralandı, 20’yi aşkın işyeri ve 150’nin üzerinde araç hasar gördü.
Sel felaketi, Mamak Boğaziçi Mahallesi, Neşet Ertaş Caddesinde, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yaklaşık 12 dakika süren sağanak sonrası dere yatağı olan caddeyi birden sel bastı. Sel suları o anda hareket halinde bulunan onlarca aracı sürüklemeye başladı. Araçta bulunanlar inerek son anda kurtulmayı başardı. Sele kapılan 3 kişi bir süre sürüklendikten sonra çevredekiler tarafından kurtarıldı. Hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sel suları park halindeki araçları da sürükleyerek birbirlerine yapıştırdı. Onlarca iş yeri sular altında kalırken, caddede bulunan bazı elektrik direkleri de devrildi.
BELEDİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE OLAY YERİNE GELDİ
Felaketin ardından, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ile diğer yetkililer olay yerine geldi. Belediye ve itfaiyeye ait iş makineleri de bölgeye gelerek caddede temizlik çalışmalarına başladı. İş yeri sahipleri itfaiye ekipleri yetersiz kaldığı için su tahliye işlemlerini kendi imkanları ile yaptı. 150’nin üzerinde araç ve iş yerinin zarar gördüğü felaket sonrası belediye yetkililerinin temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor
BAŞBAKAN VALİYİ ARAYIP BİLGİ ALDI
Ankara Valisi Ercan Topaca da olay yerine gelerek, felaket sonrası bilanço hakkında bilgi aldı. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım da Vali Topaca ve Mamak Belediye Başkanı Akgül’ü arayarak felaket hakkında bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
VALİ TOPACA OLAY YERİNDE
Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Topaca, sel felaketinde ilk tespitlere göre 3 kişinin yaralanarak hastaneye intikal ettirildiğini, 150 aracın ve 20 dükkanın zarar gördüğünü ifade etti. Topaca, şu bilgileri verdi:
“Her zaman olan bir durum değil, bu bir afet, olağanüstü bir durum. Altyapı ve üstyapı da eksikler var mı konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesi çalışmalarını yapacaklar. Sonrasında eksiklikleri tamamlayacağız. Şu an hastaneye intikal eden 3 yaralı bulunuyor, durumlarını takip ediyoruz. İlerleyen saatlerde daha net bilgiler vereceğiz. Meteoroloji tahminlerini henüz almadım. Aldıktan sonra vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapacağız. Komşu mahallede herhangi bir sorun yok, ama burada bir afet var. Meteoroloji tahminleri de bazen noktasal olarak tutmuyor.”
'HASARLI ARAÇLARI YERİNDEN KIPIRDATMAYIN'
Vali Topaca, aracı hasar gören vatandaşlara bizim devlet olarak yapacağımız yardımlar açısından ve kasko ve sigorta şirketlerinin araçlardaki hasarı yerinde tespit etme zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekerek, “Araçları hasar gören vatandaşlarımız herhangi bir müdahalede bulunmasınlar, hasar tespitleri yerinde yapılsın. Hasarlı araçların yerinden kıpırdatmayın” uyarısında bulundu. Topaca, olay yerinde itfaiye, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, AFAD ve defterdarlık ekiplerinin hasar tespiti çalışmalarına başladığını sözlerine ekledi.
FOTOĞRAFLI

Ankara'da 12 dakikalık sağanak afeti (2)- YenidenAnkara'da 12 dakikalık sağanak afeti (2)- YenidenAnkara'da 12 dakikalık sağanak afeti (2)- YenidenAnkara'da 12 dakikalık sağanak afeti (2)- Yeniden

Kriz büyüyor! Bir ülke daha dahil olduKriz büyüyor! Bir ülke daha dahil oldu
Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre ettiKod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti
CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli olduCHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 milletvekilinin kaderi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

İstanbul'da dehşet! Askerden izinli gelip tartıştığı genç kıza kurşun yağdırdı!

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Çorum'daki mezarlıkta polisi harekete geçiren 'karartı'

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Rezil savunma! Mağazada genç kızları taciz edince bakın ne dedi

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Necip Fazıl Kısakürek ile başlayan Pergel Grup kampanyası devam ediyor

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.