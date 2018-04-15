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Ankara'da 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:21 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 1,5 milyon TL değerinde 1726 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

Ankara'da 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 1,5 milyon TL değerinde 1726 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarla, M.K. isimli şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçak cep telefonları getireceği ve bunları çeşitli illerde piyasaya süreceği tespit edildi. Yapılan takibin ardından polis, Pursaklar ilçesindeki depo olarak kullanılan adrese operasyon düzenlendi. Baskında maddi değeri 1,5 milyon TL olduğu belirlenen 1726 cep telefonu, 800 cep telefonu bataryası, 555 şarj aleti, 224 cep telefonu kulaklığı ve 20 tablet ile cep telefonlarına yapıştırılmak üzere hazırlanmış 602 etiket ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ankara'da 1,5 milyon liralık kaçak cep telefonu ele geçirildi

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