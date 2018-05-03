Ankara'da 16 yaşındaki kıza çarpan ehliyetsiz motosikletliye para cezası

Müfit ONBAŞI/ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Çubuk ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Halise Yerlikaya’ya (16) çarparak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü A.A. (17), polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye 4 bin 253 lira idari trafik cezası uygulandı.
Kaza, Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı Yıldırım Beyazıt Kavşağı'nda öğle saatlerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Halise Yerlikaya’ya bir motosiklet çarpıp uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Yerkikaya yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halise Yerlikaya tedavi altına alındı.
Kazanın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü A.A. ile arkasında oturan M.K.'yi (18), 06 FV 8662 plakalı motosikletleriyle birlikte kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen A.A.'ya 4 bin 253 lira idari trafik cezası uygulandı.
FOTOĞRAFLI
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
Son dakika! Rus savaş uçağı düştü
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
İnşaat çukuruna kurt düştü!
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
İngiltere'de göğüs taraması skandalı!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum