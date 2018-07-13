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Ankara'da 2,5 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 18:10 | Son Güncelleme

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyar TL değerinde 'naylon fatura' denilen sahte fatura ele geçirildi.

Ankara'da 2,5 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 2,5 milyar TL değerinde 'naylon fatura' denilen sahte fatura ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara'da sahte fatura düzenleyen mali müşavir E.B.'yi teknik takibe aldı. Polis ekiplerinin takibi sonucu, E.B.'nin başkaları adına çok sayıda paravan şirket kurup yönettiğini ve bu firmalarda da sahte kimlikle birlikte sahte belgeler kullandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin Esatoğlu Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin iş yerinde olmadığı tespit edilirken, yapılan arama çalışmaları sonucunda çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, şüphelinin 20 firmayla iş yaptığı belirlendi.
Öte yandan, ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde, naylon faturaların değerinin yaklaşık 2,5 milyar TL olduğu belirlendi. Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan E.B.'nin şehir dışında olduğunu tespit edildi. Polis ekiplerinin arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Ankara'da 2,5 milyar liralık naylon fatura ele geçirildi

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