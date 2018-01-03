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Ankara'da, 3 gaspçı şafak operasyonuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gasp, yağma ve kamu kurumlarından hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde gasp, yağma ve okullardan hırsızlık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, sahte plakalı araç kullandıkları saptanan şüphelilerin eşgalini belirledi. Ekipler, şafak vakti eşzamanlı olarak düzenledikleri operasyonla Özkan Ç., Birol O. ve 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen Ö.O.'yu gözaltına aldı. Özellikle gençleri, bıçak çekip, döverek cep telefonlarını ve paralarını gasp ettiği belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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