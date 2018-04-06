Ankara'da 5 katlı binanın çatısında yangın (2)

Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Keçiören Ayvalı Mahallesi 186 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. Apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri hemen binayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, daha fazla büyümesini önledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altında alındı. Polis çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.
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