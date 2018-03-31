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Ankara’da 52 asker mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 06:01 | Son Güncelleme

Ankara’da 50 asker ve 2 subay, karın ağrısı, mide bulantısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındı.Alınan bilgilere göre; Ankara Bilkent’te bulunan General Şefik Erensü Kışlasında görevli 2 subay 50 erbaş, akşam saatlerinde rahatsızlandı.

Ankara’da 50 asker ve 2 subay, karın ağrısı, mide bulantısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre; Ankara Bilkent’te bulunan General Şefik Erensü Kışlasında görevli 2 subay 50 erbaş, akşam saatlerinde rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı yaşadıklarını belirten askerler, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada muayene edilen askerlerin ciddi bir durumlarının olmadığı anlaşılırken, yedikleri yemeğin dokunmuş olabileceği değerlendirildi. Olayın nedeni araştırılıyor.

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