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Ankara'da aşırı hız kazası: Aynı aileden 4 ölü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

ANKARA-Kırıkkale karayolunda inşaat halindeki köprü ayağına çarpan otomobilde sürücü, annesi, babası ve kız kardeşi yaşamını yitirdi.

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM/ ANKARA ,(DHA)- ANKARA-Kırıkkale karayolunda inşaat halindeki köprü ayağına çarpan otomobilde sürücü, annesi, babası ve kız kardeşi yaşamını yitirdi. Otomobilin hız kadranının 205 km'de takılı kaldığı görüldü. Kaza, Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. 06 ZHM 98 plakalı otomobil sürücüsü Burak Yakışır (35), görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolundaki köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64) annesi Mahbup Yakışır (63) ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 km'de takılı kaldığı görüldü.

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