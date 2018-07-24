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Ankara'da 'bozuk mühimmatlar' imha edilecek 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 10:04 | Son Güncelleme

ANKARA'da Kayaş Kapsül Fabrikasında bozuk mühimmatların patlatılarak imha edileceği bildirildi.  Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş Kapsül Fabrikası'nda bozuk mühimmatların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirildi. 

ANKARA ,(DHA)- ANKARA'da Kayaş Kapsül Fabrikasında bozuk mühimmatların patlatılarak imha edileceği bildirildi.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Mamak İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında bulunan Kayaş Kapsül Fabrikası'nda bozuk mühimmatların saat 09.00 ile 11.00 arasında patlatılarak imhası yapılacağı bildirildi.

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