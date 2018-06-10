HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'da camiye yıldırım düştü, minaresi yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2018 21:55 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu, caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada lavoboda abdest alanlar,olayı yara almadan atlattı.

Olay, akşam saatlerinde Macunköy Mahallesi'nde bulunan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camisi'nde meydana geldi. İlçede yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra yıldırım düştü. İsabet eden yıldırım nedeniyle caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada camide abdest alanlar olayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, cami bir süre için ibadete kapatıldı.

PARTNERBir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...Bir de eski güzelliğini görün! Bu hale gelebilmek için...
Köprü korkuluklarına çarpan 'patpat'tan düşen sürücü öldüKöprü korkuluklarına çarpan 'patpat'tan düşen sürücü öldü
Malatya'da 2 kişiyi yaralayan muhtar intihar ettiMalatya'da 2 kişiyi yaralayan muhtar intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Ebru Polat: Erkeğin önce poposuna bakarım

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin mitingindeki slogana çok sert tepki: Terbiyesiz! Yazıklar olsun

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

'Laiklik elden gidiyor' amcadan sonra sosyal medyayı sallayan yeni fenomen

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Alanya'da korkunç cinayet! Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tatilin ikinci gününde facia: 11 yaşında iki çocuk boğuldu

Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Bursa'da eski ortakların kavgası korkunç bitti! GSM şirketindeki silahlı kavga kameralara yansıdı

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Korkunç olay! 'Büyü yapıyordu, içine şeytan kaçtı'

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

Genç kızın kalçasından kurşun kalem çıktı! Doktorlar şoke oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.