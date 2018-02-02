 Ankara'da çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, 6 ev ise kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Altındağ Kale Mahallesi Uç Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın bitişiğinde bulunan diğer beş eve sıçradı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak yangının çıktığı sokağa giden yolların dar olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri güçlükle yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 3 kişiden 2'si hastanede, biri ise olay yerine bulunan ambulansta tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin üzüntü içerisinde takip ettiği yangında altı ev kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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