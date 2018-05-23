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Ankara'da cinnet getiren anne 2 kız çocuğunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne Lütfiye Alver, 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını boğarak ve bıçaklayarak öldürdü.  Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne Lütfiye Alver, 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını boğarak ve bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 444'üncü sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ev hanımı Lütfiye Alver, eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Alver, kızları 8 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren'i ise boğarak öldürdü. Lütfiye Alver daha sonra polisi arayarak, 'Çocuklarımı öldürdüm, teslim olmak istiyorum' dedi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuklarının cesetlerinin başında bekleyen Lütfiye Alver, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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