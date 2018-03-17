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Ankara'da çocuklar için yardım konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:19 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de çocukların sağlıklı ve eğitimli yetişmeleri için projeler geliştiren Ankara Kiwanis Kulübü, sanatçı Ayşe Taş’ın katılımıyla yardım amaçlı konser düzenledi.

Ankara'da çocuklar için yardım konseri

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE’de çocukların sağlıklı ve eğitimli yetişmeleri için projeler geliştiren Ankara Kiwanis Kulübü, sanatçı Ayşe Taş’ın katılımıyla yardım amaçlı konser düzenledi.
Uluslararası Kiwanis Kulüpleri Federasyonu bünyesinde yer alan ve bu yıl kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Ankara Kiwanis Kulübü, usta sanatçı Ayşe Taş’ın katılımıyla konser düzenledi. Elde edilen gelirin yeni projelerin hayata geçirilmesi için düzenlenen konsere, Ankara Kiwanis Kulübü Başkanı Erdem Takçı, kulüp üyeleri ve yardımseverler katıldı. Konserde Ayşe Taş, birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Kulüp Başkanı Erdem Takçı, kulüp olarak ana faaliyet alanlarının hastanelerdeki sağlıkla ilgili hizmetler ve okullardaki eğitimle ilgili olduğunu söyleyerek, “Projelere destek olsun diye birtakım etkinlikler yapıyoruz. Bu sene Ayşe Taş Hanımefendi bize destek oldu. Böyle bir konser gecesi düzenledik. Buradan elde edilen gelir, bahsettiğim projeler için olacaktır. Üzerinde durduğumuz iki ana sektör var sağlık ve eğitim. Sağlıklı, eğitilmiş ve çağdaş insanlar yetişsin çabamız budur. Onun için de çocukların hem sağlık hem de eğitimle ilgili projelerimizle destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

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