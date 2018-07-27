HABER

Ankara'da devrilen forkliftin operatörü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:34 | Son Güncelleme

ANKARA'da forklift operatörü Ali Ciri (25), iş yeri otoparkına girerken aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ankara'da devrilen forkliftin operatörü öldü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da forklift operatörü Ali Ciri (25), iş yeri otoparkına girerken aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çankaya Anadolu Bulvarı üzerine bulunan iş yerinin otoparkında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de çalışan Irak Tükmeni Ali Ciri, kullandığı forklift ile iş yerinin otoparkına inmeye çalıştı. Ancak iniş sırasında Ciri'nin kontrolünü yitirdiği forklift devrildi. Ali Ciri, devrilen forklift ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ciri'nin cesedi morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da devrilen forkliftin operatörü öldüAnkara'da devrilen forkliftin operatörü öldüAnkara'da devrilen forkliftin operatörü öldü

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Tekmelediği kuyumcu camından içeri düştüTekmelediği kuyumcu camından içeri düştü
Adramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladıAdramytteion Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Torununun odasında yakaladığı genci öldürdü

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ilginç olay! Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Bir Arslan ‘Miyav’ diyor, barınakta yaşayan dostlarımız mamaya kavuşuyor!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

Şanlıurfa'da vahşet! 2 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu başı kesilmiş halde toprağa gömülü olarak bulundu!

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.