Ankara'da devrilen forkliftin operatörü öldü

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da forklift operatörü Ali Ciri (25), iş yeri otoparkına girerken aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Çankaya Anadolu Bulvarı üzerine bulunan iş yerinin otoparkında meydana geldi. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de çalışan Irak Tükmeni Ali Ciri, kullandığı forklift ile iş yerinin otoparkına inmeye çalıştı. Ancak iniş sırasında Ciri'nin kontrolünü yitirdiği forklift devrildi. Ali Ciri, devrilen forklift ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Ciri'nin cesedi morga kaldırıldı.
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