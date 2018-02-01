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Ankara'da doğalgaz patlaması endişe yarattı: 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 23:12 | Son Güncelleme

3 KİŞİ YARALANDI

Çukurambar'da bulunan Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sırasında 17 katlı binada yalnızca güvenlik görevlilerinin olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle binada bulunan bir güvenlik görevlisi ile birlikte 3 kişi hafif şekilde yaralanırken. binanın giriş ve asma katında büyük çapta hasar oluştu. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerin camları kırılırken sokak üzerinde bulunan onlarca araçta hasar gördü.

BOMBA İMHA UZMANLARI İNCELEME YAPTI

Patlamanın ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamanın bir terör saldırısı olma ihtimali üzerine bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

'TÜM ANKARA'YA GEÇMİŞ OLSUN'

Bu arada olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İncesöz, yaptığı paylaşımda "Ankara Vergi Dairesi'nde doğalgaz sıkışmasından dolayı meydana gelen kazada güvenlik görevlisinin yaralandığını öğrendik, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm Ankara'ya geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

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