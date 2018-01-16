HABER

Ankara'da döner bıçaklı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 16:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi önünde 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğrayan Kemal S. başından ve kalçasından yaralandı.Olay, saat 15.00 sıralarında Sıhhıye'deki Ankara Adliyesi önünde meydana geldi. Adliye önünde arkadaşını bekleyen Kemal S., iddiaya göre daha önce tanımadığı 3 kişinin döner bıçaklı saldırısına uğradı. Feci biçimde dövülen Kemal S. daha sonra saldırganlar tarafından döner bıçağı ile kalçasından yaralandı. Kanlar içinde kalan Kemal S., saldırganlar olay yerinden kaçtıktan sonra Sıhhıye'dekipolis kontrol noktasına giderek yardım istedi. Polisin ihbarı üzerine kısa sürede sevk edilen sağlık ekipleri, baş ve kalçasından yaralanan Kemal S.'yi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kemal S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

Sapık komşunun tacizi cinayetle bitti

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

4 eşli 68 yaşındaki muhtar 19 yaşındaki kızla evlendi! Savunması şoke etti

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Çamlıca Kulesi’nde anten yükselmeye başladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'a gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

İntihar eden annenin cesedi dalgıçlar tarafından bulundu

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

Yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nde ceset şoku: Güvenlik görevlileri fark etti!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

7 aylık hamile eşini darp etti: Dışarıda ne işin var!

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Ünlü iş adamının cinayetinde sır perdesi aralandı: Gece eğlendi sabah uyurken öldürdü

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Cezaevindeki sevgilinin cep telefonu üzerinden şifreli fuhuş

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

Sokak ortasında savaş gibi çatışma! Kaçarken küçük kıza çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.