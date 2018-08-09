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Ankara'da FETÖ operasyonu: 12 öğretmene gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

ANKARA'da FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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