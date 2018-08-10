Ankara'da FETÖ operasyonu: 22 asker hakkında gözaltı kararı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22 askerin kontörlü ve ankesörlü telefonlar ile büfe telefonlarından örgütün 'mahrem imamları' ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ ile irtibatı tespit edilen 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 4 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı belirtildi.
Operasyonların sürdüğü bildirilirken, şüphelilerden 6'snını pilot olduğu kaydedildi.
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