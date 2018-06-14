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 Ankara'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

ANKARA'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Koru Mahallesi'ndeki Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polatlı ilçesinden Ankara'ya hasta taşıyan Şenol Kabasakal yönetimindeki özel bir hastaneye ait 06 PSN 66 plakalı ambulans, bulvar üzerindeki kavşakta Yasin Çeken yönetimindeki 06 FA 4747 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans kontrolden çıkarak yan yatarken, hafif ticari araç da yaklaşık 30 metre savruldu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, ambulans sürücüsü Şenol Kabasakal ile birlikte araçta bulunan sağlık görevlileri Bahar Tek ve Menekşe Şahin, doğum sonrası rahatsızlanan hasta Bahar Koyuncu ile annesi Zübeyde Koyuncu ve diğer araçta bulunan sürücü Yasin Çeken ile Kerim Ballı yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, Kerim Ballı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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