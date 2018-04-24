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Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından hırsızlık çetesine yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 'Kaz' lakaplı çete liderinin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 8'i tutuklandı.
Ankara'da polis ekipleri, son 3 ayda kentte meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Soyulan ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Daha sonra şafak vakti şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis ekipleri; E.E., A.B.K., T.G., E.Y., Y.A., E.A., V.Y., Y.Ö., A.E., EG., M.Ş., M.K. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde çalıntı olduğu değerlendirilen 8 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 20 cep telefonu, 16 kol saati, çok sayıda takı, 1 şarjör içerisinde 9 adet 7.65 milimetre mermi, 1 ses kayıt cihazı, 1 madalya, 1 kurusıkı tabanca, 1 kolye ucu, başkası adına düzenlenmiş 1 nüfus cüzdanı ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 'Kaz' lakaplı çete lideri E.E.'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin pencerelerin demir korkuluklarını kırarak ev ve iş yerlerine girmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi

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